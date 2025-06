Italia Ranieri rinuncia al ruolo di CT | priorità alla Roma

Claudio Ranieri, simbolo di passione e resilienza nel calcio italiano, ha deciso di rinunciare al ruolo di commissario tecnico della Nazionale Italiana. Dopo un lungo periodo di riflessione e un confronto con la FIGC, l’ex allenatore del Cagliari sceglie di restare fedele alla Roma e ai Friedkin, lasciando il sogno azzurro alle spalle. Una scelta che scuote il mondo del calcio e apre nuovi scenari per il futuro.

Claudio Ranieri ha deciso: non sarà lui il prossimo commissario tecnico della Nazionale Italiana. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport sul proprio profilo X, dopo giorni di riflessione e un confronto aperto con la Figc, l'ex tecnico del Cagliari ha comunicato ufficialmente la sua rinuncia alla panchina azzurra, preferendo restare a Roma per rispettare la parola data al club giallorosso. L'ok dei Friedkin e il dietrofront di Ranieri. Non ci sono stati ostacoli da parte della società : i Friedkin erano pronti a sostenerlo anche in un eventuale doppio incarico e avevano già dato il loro via libera.