Italia Ranieri dice no | l’alternativa è un Ct Federale

Il calcio italiano naviga in acque agitate, tra speranze e delusioni. Dopo il rifiuto di Claudio Ranieri, che ha declinato la proposta di diventare il nuovo ct della Nazionale, l'attenzione si sposta su un’idea sorprendente che potrebbe cambiare le sorti azzurre. La squadra è pronta a ripartire: quale sarà la prossima mossa per riportare l’Italia ai vertici? Il sogno continua, e le decisioni in gioco potrebbero sorprenderci.

La Nazionale italiana è pronta a cambiare ancora idea per il sostituto di Luciano Spalletti. Dopo aver incassato il no di Claudio Ranieri, può spunta un’idea sorprendente Il movimento calcistico italiano sta attraversando uno dei momenti più bui della storia. Claudio Ranieri ha rifiutato la panchina della Nazionale visto il suo ruolo alla Roma: la nuova ipotesi che potrebbe diventare concreta nelle prossime ore. Italia, Ranieri rifiuta: l’alternativa è un Ct federale – Lapresse – calciomercato.it Pochi minuti fa è arrivato il rifiuto di Claudio Ranieri per iniziare la nuova avventura sulla panchina della Nazionale italiana. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Italia, Ranieri dice no: l’alternativa è un Ct Federale

Italia: Buongiorno lascia il ritiro, al suo posto Ranieri - L'Italia di Spalletti affronta un nuovo imprevisto: l'addio di Buongiorno dal ritiro, dopo il forfait di Vicario.

Dopo la dura sconfitta subita dalla Nazionale si fanno sempre più insistenti le voci di un cambio tecnico in panchina dell'Italia. Dopo #Spalletti i candidati sono Ranieri,De Rossi e Montella È la volta buona di tifare la Turchia in alternativa la Nuova Guinea Sem Partecipa alla discussione

Buon lunedì 9 giugno 2025 a partire dalla nostra quotidiana #rassegnastampa delle #primepagine dei #giornali #sportivi nazionali (#Gazzetta, #Tuttosport, #Corsport, #QS) #Spalletti #Italia #Pioli #Ranieri #Alcaraz #ItaMac #RolandGarros2025 #Sinner Partecipa alla discussione

