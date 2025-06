Italia Ranieri dice no | la decisione sull’incarico da Ct per il post Spalletti

Claudio Ranieri dice no alla proposta di diventare il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale italiana, preferendo concentrarsi sul suo ruolo di senior advisor della Roma. Dopo un lungo periodo di riflessione, il tecnico di San Saba ha deciso di non intraprendere questa sfida, lasciando aperta una porta importante per il futuro del calcio italiano. Ma quali saranno le prossime mosse dell’Italia? Restate con noi per scoprire gli sviluppi.

Non sarĂ Claudio Ranieri il prossimo Commissario tecnico della Nazionale dopo l'esonero sulla panchina azzurra di Luciano Spalletti Claudio Ranieri non sarĂ il prossimo Ct della Nazionale. Sono state ore lunghissime per il tecnico di San Saba, nel frattempo diventato senior advisor della Roma, quelle che sono seguite alla chiamata di Gabriele Gravina e alla sua offerta di allenare l' Italia. Claudio Ranieri (LaPresse) – Calciomercato.it Una proposta allettante a dire poco, che ha tentato parecchio Ranieri. Ci ha pensato e ripensato, ne ha parlato con la famiglia e con i Friedkin, che gli avevano dato una disponibilitĂ di massima.

Italia: Buongiorno lascia il ritiro, al suo posto Ranieri - L'Italia di Spalletti affronta un nuovo imprevisto: l'addio di Buongiorno dal ritiro, dopo il forfait di Vicario.

Nazionale/ Il dopo-Spalletti. E in altri sport…… ? ? Claudio Ranieri ha in programma un colloquio con i Friedkin per capire se esiste una chance di coprire il doppio incarico. Per il calcio italiano è un ricordo lontano. Negli anni '50 fare il Ct e avere un ruolo in Partecipa alla discussione

Spalletti se ne va con il 2-0 alla Moldova, ma i gol di Raspadori e Cambiaso non nascondono un’altra prova incolore. L’#Italia aspetta Ranieri tra mille dubbi e incertezze. Partecipa alla discussione

