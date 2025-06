Italia Ranieri CT | accordo con la Roma e nuova era in azzurro

L’Italia si prepara a una svolta storica: Claudio Ranieri, l’iconico Mister, potrebbe tornare sulla panchina azzurra come nuovo CT. Dopo l’addio momentaneo al calcio, il suo nome si fa strada tra i papabili per guidare la Nazionale italiana, segnando un nuovo capitolo nel nostro calcio. Un ritorno che entusiasma tifosi e addetti ai lavori, riportando speranza e passione nel cuore del movimento azzurro, pronto a riscrivere le proprie ambizioni.

Avevamo dedicato questo articolo a Mister Ranieri, dopo l'ultima partita da allenatore prima del suo addio al calcio; è stato anche il nostro personaggio di copertina nel Best Of #3. L'addio sembra che possa attendere. Già perché, Claudio Ranieri sarà probabilmente annuncio come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, dopo l'esonero di Luciano .

Attesi aggiornamenti nel corso della giornata per la panchina dell’Italia: come detto, Claudio Ranieri è il profilo preferito dalla FIGC per il ruolo di successore di Spalletti. Dopo aver concluso la stagione alla guida della Roma e accettato l’incarico di consigliere Partecipa alla discussione

