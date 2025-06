Italia post Spalletti né Ranieri né Pioli | in lizza tre del 2006 – Sky

L’Italia si trova nel bel mezzo di un turbinio di decisioni e polemiche, con la Nazionale ancora senza un sostituto ufficiale per Spalletti. La confusione regna sovrana nella Federazione, che ha deciso di mettere in lista tre ex eroi del 2006, lasciando il futuro del commissario tecnico in un limbo. Una situazione intricata che lascia i tifosi e gli addetti ai lavori in attesa di chiarimenti, mentre l’incertezza continua a dominare.

Il post Spalletti nell’Italia non sarà né Ranieri né Pioli. Confusione totale in Federazione, che adesso ha messo in lizza tre eroi del 2006. IL CT NON SARÀ NÈ RANIERI NÈ PIOLI – La Nazionale continua nel suo marasma. Niente da fare per Claudio Ranieri, che ha deciso di restare alla Roma nonostante l’apertura della proprietà americana nel doppio ruolo di dirigente e CT dell’Italia. Come riferisce Alessandro Sugoni, ospite negli studi di Sky Sport 24, il prossimo CT non sarà nemmeno Stefano Pioli. Ecco i nuovi candidati sulla lista della Federazione: « Pur essendo arrivato l’OK dei Friedkin, Ranieri ha deciso di restare totalmente a disposizione della Roma. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Italia, post Spalletti né Ranieri né Pioli: in lizza tre del 2006 – Sky

In questa notizia si parla di: Ranieri Pioli Italia Post

Nazionale: Ranierì forse, Pioli piano B a rischio - Mentre l'attenzione generale sembra rivolgersi altrove, il futuro della Nazionale italiana si fa sempre più incerto.

Qui @vivoazzurro: anticipato nella conferenza stampa pre #ItaliaMoldavia e dopo la disfatta contro la Norvegia, l’esonero di Luciano #Spalletti da selezionatore della #Nazionale da martedì mattina. Al suo posto uno fra Stefano #Pioli o Claudio #Ranieri ? # Partecipa alla discussione

SONDAGGIO 'TIAMOCALCIOMERCATO' #Ranieri rifiuta l'incarico di CT della Nazionale: #Pioli è il nome giusto per sostituire #Spalletti e guidare l'#Italia verso il Mondiale? Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Ranieri dice no, chi sarà ct dell'Italia? Tutti i nomi; Post Spalletti, Ranieri in pole come nuovo Ct; Claudio Ranieri rifiuta la Nazionale: «Decisione solo mia, resto alla Roma in modo totale. Ipotesi Pioli o rit.

Italia, post Spalletti né Ranieri né Pioli: in lizza tre del 2006 – Sky - Confusione totale in Federazione, che adesso ha messo in lizza tre eroi del 2006.

Ranieri non sarà il ct dell’Italia - Ma c’è anche la remota ipotesi di un ritorno di Mancini.

Italia, chi per il post Spalletti? Spunta anche il nome dell'ex Udinese Cannavaro - Dopo l'esonero di Spalletti è partita la caccia al selezionatore che avrà il compito di portare gli azzurri al Mondiale.