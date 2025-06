Italia niente Ranieri sulla panchina azzurra | il no dell’allenatore

L'Italia si prepara a voltare pagina dopo l'addio di Luciano Spalletti, che ha ufficialmente lasciato la panchina azzurra dopo la vittoria contro la Moldova. Nei corridoi di Coverciano, circolano già i nomi dei possibili successori, ma sorprendentemente Claudio Ranieri ha declinato l'offerta. Gravina e la FIGC devono ora affrontare la sfida di trovare un allenatore che possa rilanciare il calcio italiano, mettendo da parte le attese e guardando avanti.

Dopo l’addio di Spalletti si cerca un allenatore. Luciano Spalletti, domenica 8 giugno, con una conferenza stampa ha annunciato il suo addio ai colori azzurri. Ora, così, scatta il toto nome per il successore sulla panchina azzurra. Spalletti, ieri 9 giugno, ha concluso la sua avventura con il 2 a 0 contro la Moldova. Per il corso successivo il nome che piaceva di più era quello di Claudio Ranieri. Gravina e la FIGC pensavano e credevano di aver convinto l’allenatore. Secondo Gazzetta dello Sport sarebbe arrivato un no, dopo lunghe riflessioni, con la volontà di concentrarsi “sull’accordo costruito di tempo con i Friedkin e la Roma”. 🔗 Leggi su 361magazine.com