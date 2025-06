Italia niente Ranieri | da Pioli a De Rossi il borsino per il nuovo ct | CMIT

L'Italia si trova a un bivio cruciale per il suo futuro calcistico, con il casting del nuovo commissario tecnico ormai in pieno fermento. Dopo le delusioni recenti e la sfida di rinascita, i nomi più caldi emergono come possibili guide per rilanciare gli Azzurri. Da Ranieri a Pioli, passando per De Rossi, il borsino è aperto: chi sarà l’uomo giusto per riportare l’Italia ai vertici? Ecco le candidature più concrete, in attesa di una decisione che potrebbe segnare un nuovo capitolo.

Sfumato il tecnico romano, che rimarrà fedele all’impegno con il club giallorosso, è partito il casting per il successore di Spalletti: tutti i nomi L’Italia esce con le ossa rotte da questa ultima finestra dedicata alle nazionali. La vittoria con la Moldavia non serve a lenire le ferite per lo 0-3 di Oslo, anzi se possibile aumenta i problemi visto che serviva assolutamente una goleada o qualcosa di simile. Anche per ‘approfittare’ dell’1-0 della Norvegia, di misura in casa dell’Estonia. Invece nella partita più semplice del girone, almeno sulla carta, arrivano solo due reti e pure a fatica dopo essere andati in svantaggio, graziati dal Var, e poi rischiato parecchio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Italia, niente Ranieri: da Pioli a De Rossi, il borsino per il nuovo ct | CM.IT

In questa notizia si parla di: Italia Niente Ranieri Pioli

Roma femminile, operazione e niente finale di Coppa Italia per Dragoni: il messaggio social - Roma Femminile, operazione fallita: niente finale di Coppa Italia per Dragoni. Ma per la squadra maschile c'è ancora molto in gioco.

Su questo argomento da altre fonti

Ranieri dice no, chi sarà ct dell'Italia? Tutti i nomi; Italia: che succede adesso? No di Ranieri, c'è Pioli in pole; La notte di Ranieri e la parola di Pioli: Italia allo sbando, chi dopo Spalletti.

Crisi Italia, chi sarà il prossimo CT della Nazionale: Pioli in calo dopo il no di Ranieri, Gattuso e De Rossi in lizza. Tutti i nomi - Dopo l'esonero di Luciano Spalletti e il rifiuto di Claudio Ranieri, l'Italia è alla ricerca di un nuovo CT: tutti i nomi in ballo, da Pioli a Mancini ...

Panchina Italia, e adesso? Pioli in pole, Mancini aspetta, spunta l'idea dei ragazzi del 2006... - L'ex allenatore del Milan ha un contratto con l'Al Nassr fino al 2026 ed è in trattativa con la Fiorentina.

Italia, i nomi per il nuovo ct dopo il no di Ranieri: Pioli in pole, poi Mancini - Il presidente federale Gravina chiamato a scegliere il sostituto dell'esonerato Spalletti ...