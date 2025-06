Italia-Moldova vittoria depressa per una Nazionale svuotata

Italia-Moldova, una vittoria che lascia l'amaro in bocca e un sistema calcistico in crisi. La nazionale, svuotata di energia, orgoglio e leader, riflette una fase di depressione sportiva e di assenza di slancio innovativo. La mancanza di crescita e di riconoscibilità mette in discussione il futuro del nostro calcio. È ora di reagire e riscoprire la passione perduta, affinché il nostro spirito nazionale non si spenga tra le ombre di questa crisi.

Roma, 10 giu – Senza gioco, senza orgoglio. Senza eccellenze, senza leader. E dal triplice fischio dello svizzero Schnyder pure senza commissario tecnico. Italia-Moldova, seconda partita di qualificazione al mondiale 2026 è l’istantanea di un sistema depresso, che non ha saputo né trarre insegnamento dai ripetuti fallimenti dell’ultimo ventennio né trattenere la linfa vitale irrorata dell’ormai lontano successo di Euro 2021. Un ambiente depresso. C’è chi ha definito l’ultima di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra come una prova grigia. Eppure per una volta i fatti del rettangolo verde passano in secondo piano anche nei ragionamenti “a caldo” del post partita. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Italia-Moldova, vittoria depressa per una Nazionale svuotata

