Italia-Moldova 2-0 pagelle | dei 4 dell’Inter uno sotto il sei – CdS

Italia-Moldova si conclude con un secco 2-0, un successo che suggella il saluto del CT Luciano Spalletti e apre un nuovo capitolo per la Nazionale, probabilmente sotto la guida di Claudio Ranieri. I quattro nerazzurri convocati hanno trovato il loro spazio in campo, ma non tutti hanno convinto pienamente. Ecco le pagelle dei giocatori dell’Inter, analizzando le loro performance nel match che ha regalato all’Italia una vittoria con pochi gol, ma tanta determinazione.

Italia-Moldova è finita 2-0, con gli azzurri che hanno salutato con un successo il CT Luciano Spalletti. Nelle prossime ore inizierà il nuovo corso. Probabilmente con Claudio Ranieri alla guida. I quattro dell’Inter convocati hanno trovato minutaggio ma uno di questi, per il Corriere dello Sport, non è riuscito a beccare la sufficienza piena. Le pagelle di Italia-Moldova dei giocatori nerazzurri. VITTORIA CON POCHI GOL – È bastato un gol per tempo all’ultima Italia di Spalletti per regolare la modestissima Moldova. Gli azzurri hanno vinto 2-0, un risultato positivo solamente per i tre punti, ma che bisognava sicuramente gonfiare ancor di più con i gol, visto che la differenza reti conterà moltissimo per arrivare primi o secondi nel girone. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Italia-Moldova (2-0), pagelle: dei 4 dell’Inter uno sotto il sei – CdS

In questa notizia si parla di: Italia Moldova Pagelle Inter

Italia batte Moldova, ma l'addio di Spalletti è un'altra brutta partita - L'Italia si risolleva parzialmente battendo la Moldova, ma l'addio di Spalletti lascia un'ombra di insoddisfazione.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Italia-Moldavia 2-0, gol e highlights: la decidono Raspadori e Cambiaso; Italia-Moldova 2-0, le pagelle: Raspadori provvidenziale (6), Orsolini ispirato (6,5). Ricci prevedibile (5); Italia-Moldova, le pagelle azzurre: Raspadori brilla, Dimarco salva un gol, Retegui spento.

Pagelle Italia-Moldova 2-0: Raspadori e Cambiaso salvano gli azzurri, Retegui flop, Spalletti chiude male - 0 top e flop: Raspadori e Cambiaso a bersaglio, Retegui inesistente, ultima deludente per Spalletti.

Italia-Moldova 2-0, le pagelle: Raspadori provvidenziale (6), Orsolini ispirato (6,5). Ricci prevedibile (5) - L'Italia, dopo la sconfitta nella gara d'esordio del girone I con la Norvegia, batte la Moldova (2-

Pagelle Italia-Moldova, i Top e i Flop del match - I TOP e i FLOP e i voti del match valido per la sfida delle qualificazioni ai prossimi Mondiali: pagelle Italia-