Italia il casting è finito | scelto l’erede di Spalletti

Italia, il casting è finito: scelto l’erede di Spalletti. Con la vittoria sulla Moldavia che ha portato tre punti fondamentali, il nostro cammino verso il nuovo commissario tecnico si svela sempre più chiaro. La Nazionale azzurra è pronta a ripartire, alla ricerca di un leader capace di guidare il team verso nuovi traguardi e rinvigorire l’entusiasmo dei tifosi. La sfida è aperta: chi sarà il prossimo protagonista della nostra storia calcistica?

La Nazionale azzurra è a caccia del prossimo commissario tecnico. Mirino su un nome in particolar come erede di Spalletti La vittoria sulla Moldavia per 2-0 rappresenta l’ultima uscita ufficiale di Luciano Spalletti da ct dell’Italia. Le reti di Raspadori e Cambiaso hanno permesso agli azzurri di incamerare tre punti preziosi ma insoddisfacenti dopo la bruttissima debacle in terra norvegese dei giorni scorsi. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) La Nazionale però proprio non convince e necessita immediatamente di un cambio di rotta con l’apertura di un nuovo ciclo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Italia, il casting è finito: scelto l’erede di Spalletti

A Napoli la storia si ripete: se Conte va via, Allegri in pole. Pronto biennale da 6 milioni Napoli in questi giorni rischia di vivere un amaro déjà vu: un altro allenatore pronto a lasciare dopo il trionfo. Conte come Spalletti, si potrebbe dire.

