Italia duro attacco di Capello | Colpa dei giocatori non di Spalletti

Fabio Capello mette i puntini sulle i: il duro attacco alla Nazionale italiana non è colpa di Spalletti, ma dei giocatori. In un contesto di crisi tecnica e risultati deludenti, l’ex allenatore evidenzia le responsabilità di chi scende in campo, sottolineando che la causa principale non risiede nella guida tecnica. È ora di riflettere sulle vere radici del problema e trovare una strada per risalire.

(Adnkronos) – Fabio Capello 'attacca' la Nazionale. L'ex allenatore ha parlato oggi, lunedì 9 giugno, della crisi tecnica e di risultati dell'Italia, che ha portato all'esonero di Luciano Spalletti. L'ormai ex ct siederà per l'ultima volta sulla panchina azzurra questa sera contro la Moldavia, nella seconda giornata del gruppo I, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026, inaugurato con la pesante sconfitta contro la Norvegia. Proprio la debacle di Oslo, che ha compromesso il percorso italiano verso la rassegna iridata in programma in Stati Uniti, Messico e Canada, è stata la goccia che ha provocato l'addio di Spalletti, ma secondo Capello i problemi degli Azzurri sono molto più radicati.

