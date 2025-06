Italia di Spalletti | una partita surreale tra speranze e delusioni

L’Italia di Spalletti si presenta in campo tra speranze e delusioni, un incontro surreale che riflette le sfide di una squadra in cerca di rinascita. La partita, apparsa piuttosto impacciata e priva di brillantezza nel primo tempo, si svela come un mix di momenti incerti e tentativi di riscatto. Riuscirà Claudio Ranieri a infondere nuova energia in un azzurro sempre più stanco? Ai ragazzi ho chiesto di farmi uscire con una...

dall’inviato La partita surreale dell’ultima Italia di Luciano Spalletti somiglia a moltissime altre, per tutto il primo tempo e anche per parte della ripresa: troppo brutta e impacciata per non finire come si sapeva già da due giorni. Riuscirà Claudio Ranieri a ravvivare un azzurro sempre più stinto? Di sicuro ieri la partita è andata come Spalletti sperava solo nella ripresa, e neanche tutta: "Ai ragazzi ho chiesto di farmi uscire con una vittoria", aveva detto prima dell’inizio, prima di essere fischiato dal pubblico del Mapei alla lettura delle formazioni. Lui, Spalletti, ha percorso per tutta la gara l’area tecnica come un’anima in pena, scavando un solco come Paperone quando pensa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Italia di Spalletti: una partita surreale tra speranze e delusioni

Norvegia-Italia, Spalletti alla prova del Nord: rimotivare gli interisti delusi e arginare la furia Haaland per una partita cruciale per la qualificazione Mondiale - L'Italia di Spalletti si prepara a una sfida fondamentale contro la Norvegia, un match che potrebbe ridare slancio agli interisti delusi e all'intera nazionale.

Come dirsi addio. Come ci si lascia con stile e rispetto? Spalletti ha scelto una sua strada. Ha chiesto di comunicare lui, personalmente, il suo addio all'Italia. Da qui abbiamo assistito ad una conferenza stampa a tratti paradossale. Con un alto tasso di emotivit Partecipa alla discussione

Lo specchio della miseria calcistica italiana. Lucca, uno che in altri tempi avrebbe visto la nazionale in televisione, uno di 24 anni considerato il giovane promettente del calcio italiano, quando negli altri paesi a 20 anni sei maturo, che parla al popolo italiano. Partecipa alla discussione

Italia di Spalletti: una partita surreale tra speranze e delusioni - L'ultima partita dell'Italia di Spalletti si conclude tra speranze disattese e un futuro incerto per la Nazionale.

Capello: “Spalletti lasci l’Italia con un bel vaffa. Mi viene una rabbia che spaccherei tutto” - Capello è durissimo nei confronti dell'Italia, non ci sono scuse: "Molti giocatori non volevano andare in Nazionale, mi sono anche vergognato in ...

Mondiale 2026: Italia triste e surreale, solo 2-0 alla Moldavia - In un clima davvero surreale al Mapei Stadium, l’Italia centra i suoi primi tre punti nel girone di qualificazione ai Mondiali del 2026 battendo 2-