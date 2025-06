Italia caccia al nuovo CT | c’è un nome in cima alla lista

L'Italia si trova nel cuore di una vera e propria caccia al nuovo CT, con un nome in cima alla lista che sta facendo rumore. Tuttavia, il recente rifiuto di Claudio Ranieri, scelto come consulente dei Friedkin alla Roma, di assumere la guida tecnica della Nazionale ha sorpreso tutti. Questa decisione improvvisa mette a repentaglio i piani della FIGC, rendendo ancora più incerto il cammino verso i Mondiali del 2026. La sfida è ora tutta da affrontare.

Il suo improvviso "non me la sento" ha spiazzato tutti. Claudio Ranieri, appena nominato consulente dei Friedkin alla Roma, ha deciso di rinunciare alla panchina azzurra, preferendo concentrarsi sul nuovo incarico dirigenziale. Una scelta che ha rimesso tutto in discussione in casa FIGC, proprio mentre l' esonero di Luciano Spalletti apre la strada alla delicatissima ripartenza verso i Mondiali del 2026. Per il presidente Gabriele Gravina e il suo entourage si tratta di un déjà vu: già nell'agosto 2023, le dimissioni improvvise di Roberto Mancini lasciarono la Nazionale senza guida. Ma stavolta è diverso.

