Italia | batte Moldavia in qualificazioni europee ai Mondiali

L’Italia dimostra ancora una volta il suo talento e la sua passione nel calcio, conquistando una vittoria importante contro la Moldavia nelle qualificazioni europee ai Mondiali. Giacomo Raspadori, con il suo gol memorabile, e Niccolò Barella, protagonista in ogni fase del gioco, portano entusiasmo e speranza ai tifosi italiani. Questa partita non è solo una vittoria, ma un segno di determinazione che ci spinge verso il sogno mondiale, dimostrando che il nostro gioco è più vivo che mai.

Il calciatore italiano Giacomo Raspadori (a destra) festeggia il suo gol durante la partita per le qualificazioni europee ai Mondiali tra Italia e Moldavia a Reggio Emilia, in Italia, ieri 9 giugno 2025. Il calciatore italiano Nicolo' Barella (a destra) si contende il pallone con Victor Stina durante la partita per le qualificazioni europee ai Mondiali tra Italia e Moldavia a Reggio Emilia, in Italia, ieri 9 giugno 2025 Il calciatore italiano Mateo Retegui (a sinistra) si contende il pallone con Daniel Dumbravanu durante la partita per le qualificazioni europee ai Mondiali tra Italia e Moldavia a Reggio Emilia, in Italia, ieri 9 giugno 2025.

In questa notizia si parla di: Italia Moldavia Qualificazioni Europee

Dove vedere in tv Italia-Moldavia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, programma, streaming - Dopo una deludente sconfitta in Norvegia, l'Italia è pronta a rispondere sul campo contro la Moldavia.

