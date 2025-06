Italia arriva la decisione di Ranieri | la scelta sul doppio ruolo con la Roma richiesta precisa!

Italia in fermento: dopo le insistenti voci sul possibile ritorno di Claudio Ranieri come nuovo ct degli azzurri, arriva la decisione definitiva. La Gazzetta dello Sport svela tutti i dettagli sulla trattativa e sul ruolo chiave che il tecnico romano potrebbe ricoprire, anche con il doppio incarico richiesto con la Roma. Ranieri attende con calma l’evolversi della situazione, pronto a scrivere un nuovo capitolo di successo nella storia del calcio italiano.

Le ultime sul possibile nuovo ct dell’Italia, con l’idea di affidare la panchina degli azzurri a Claudio Ranieri. Tutti i dettagli L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa che potrebbe portare Claudio Ranieri sulla panchina dell’Italia. RANIERI ITALIA – «Ranieri attende l’evolversi degli eventi con la tranquillità che ha contraddistinto la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia, arriva la decisione di Ranieri: la scelta sul doppio ruolo con la Roma, richiesta precisa!

In questa notizia si parla di: Ranieri Italia Arriva Decisione

Italia: Buongiorno lascia il ritiro, al suo posto Ranieri - L'Italia di Spalletti affronta un nuovo imprevisto: l'addio di Buongiorno dal ritiro, dopo il forfait di Vicario.

RANIERI CT, SONO ORE CRUCIALI Il doppio incarico permetterebbe a #Ranieri di provare a salvare anche l'#Italia, rispettando l’impegno preso con la #Roma. È tentato e sta riflettendo con la famiglia: oggi la decisione finale Ieri sono continuati i conta Partecipa alla discussione

LIVE - #Italia: telefonata di un’ora tra #Gravina e #Ranieri. Previsto un contatto con i #Friedkin, oggi la decisione finale Tutti gli aggiornamenti in diretta ? https://tinyurl.com/snz4jcad #ASRoma Partecipa alla discussione

Ranieri-Italia LIVE: la FIGC presenterà un’offerta a Claudio. Palla ai Friedkin; Sacchi: Ranieri può rianimare l'Italia. Ma al nostro calcio serve una rivoluzione culturale; Esonero di Spalletti: una decisione inevitabile, ma i problemi dell'Italia restano. Ranieri possibile successore.

Nazionale, Spalletti: "Ranieri ct? Tiferei per lui, non sono come gli altri" - Le parole del commissario tecnico della Nazionale durante un'intervista con Rai Sport sono arrivate dopo l'annuncio del suo esonero, a seguito della sconfitta con la Norvegia per le qualificazioni ai ...

Ranieri Italia, sarà lui il nuovo allenatore? Novità da Roma, ecco la decisione del tecnico - Arriva la novità da Roma, ecco la decisione del tecnico Dopo l’addio dell’ex Inter Luciano Spalletti, la Nazi ...

Spalletti: «Non sono come tanti altri, se arriva Ranieri farò il tifo per Ranieri. O per chiunque sarà» - O per chiunque sarà» Dopo l’esonero da ct della Nazionale deciso domenica notte dal presidente della Figc Gravina e a ...