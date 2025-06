Italia agli spareggi Mondiali? Ecco come funzionano e le possibili avversarie

Dopo un inizio turbolento, l’Italia si prepara ad affrontare gli spareggi mondiali: un percorso ricco di sfide e sorprese, tra avversarie agguerrite e opportunità da cogliere al volo. Con il cammino verso il Qatar 2026 ancora tutto da scrivere, scopriamo come funzionano i playoff e chi potrebbe essere il prossimo ostacolo sulla strada degli Azzurri. La sfida è aperta: chi salirà sul palcoscenico mondiale?

Dopo il ko contro la Norvegia, si fa in salita il cammino degli Azzurri per la rassegna iridata in Canada, Messico e Usa del 2026. Si torna in campo a settembre Prima la pesante sconfitta in trasferta contro la Norvegia, che ha portato all’esonero di Spalletti. Poi la vittoria con appena due gol di scarto in casa contro la Moldavia. Infine il rifiuto di Ranieri al ruolo di commissario tecnico dell’Italia, per il quale restano in corsa Pioli, De Rossi e Gattuso. In casa Azzurra si sta vivendo un periodo davvero difficile. Si ripartirà a settembre con la doppia sfida contro Estonia e Israele. La Coppa del Mondo (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it