Istituto Cattaneo15-20% elettori Pd per no a cittadinanza

Un quadro sorprendente emerge dall’analisi dell’Istituto Cattaneo: tra il 15 e il 20% degli elettori del Pd alle europee ha votato No al referendum sulla cittadinanza. Questa tensione tra scelte politiche e desideri di inclusione apre riflessioni profonde sul rapporto tra partito e cittadini. Analizzando i flussi elettorali delle grandi città, si delineano trend che potrebbero ridisegnare il futuro politico del Paese...

Tempo di lettura: 2 minuti Una quota fra il 15 e il 20% degli elettori del Pd alle elezioni europee ha votato No al referendum sulla cittadinanza. E' quanto emerge dalla prima analisi dei flussi realizzata dall'Istituto Cattaneo di Bologna che ha messo in relazione le europee dell'anno scorso al referendum di domenica e ieri. L'analisi è stata fatta su una decina di grandi città, grazie ai dati delle singole sezioni elettorali, dai quali emerge che tutto l'elettorato del centrosinistra è andato a votare e quasi tutto quello del centrodestra si è astenuto. Ovunque è stata registrata una quota significativa (oltre un elettore su cinque a Genova, Bologna e Firenze) del Partito democratico che al quinto quesito ha votato no.

