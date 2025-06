Israele ha compiuto un atto illegale di aggressione

In un contesto di crescente tensione e dibattito internazionale, le parole di Francesca Albanese risuonano con forza: "Israele ha compiuto un atto illegale di aggressione." La sua dichiarazione accende i riflettori sulla necessità di un intervento deciso per rompere l’assedio e tutelare i diritti umani, sottolineando come questo sia non solo un obbligo legale, ma anche un imperativo morale che riguarda tutti noi.

Rapendo e sequestrando in acque internazionali l’equipaggio della Madleen Israele ha compiuto un ennesimo atto illegale. Hanno anche sequestrato l’imbarcazione stessa, portandola in Israele. Israele si comporta una volta di più da Stato terrorista che agis Partecipa alla discussione

