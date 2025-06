Israele Greta Thunberg e altri 3 attivisti di Freedom Flotilla espulsi e rimpatriati | 8 in carcere

Un'azione che scuote l’opinione pubblica: Greta Thunberg e altri attivisti della Freedom Flotilla sono stati espulsi e rimpatriati dall’Israele, mentre otto compagni restano in carcere. La tensione tra diplomazia e diritti umani si fa più palpabile, alimentando un dibattito globale sulla libertà di manifestare e sull’aiuto umanitario in zone di conflitto. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa vicenda e quali sono le sue implicazioni.

Quattro attivisti della nave umanitaria Madleen, appartenente alla Freedom Flotilla Coalition e diretta a Gaza con aiuti umanitari, sono stati espulsi dal Paese e già imbarcati su alcuni voli per il rimpatrio. Tra di loro anche Greta Thunberg. Gli altri 8 a bordo della nave invece non hanno accettato il provvedimento e saranno condotti in prigione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Greta Thunberg Attivisti Freedom

La lotta di Greta Thunberg tra clima e diritti umani - Scopri come Greta Thunberg unisce la sua passione per la giustizia climatica con la lotta per i diritti umani.

Gli attivisti della Freedom Flotilla nel carcere di Givon a Ramla. Domani processo e rimpatrio. A bordo aiuti e 12 attivisti,tra cui Greta Thunberg:”Su di noi sostanze urticanti,in acque internazionali”.Tajani:Flotilla provocazione politica. Mercoledì il piccolo Adam i Partecipa alla discussione

Ecco chi si trova a bordo della "Madleen" della Freedom Flotilla. Greta Thunberg e altri 11 attiviste e attivisti compongono l'equipaggio volontario. #ANSA Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Freedom flotilla, Greta Thunberg tra i 4 attivisti in volo per Parigi. In 8 non firmano l’espulsione; Nave Flotilla, Greta Thunberg e gli altri attivisti a Tel Aviv per il rimpatrio; Israele sta espellendo gli attivisti della Freedom Flotilla.

Israele espelle Greta Thunberg e altri attivisti di Freedom Flotilla. In otto trasferiti in un centro di detenzione - “Chi si rifiuta di firmare i documenti di espulsione è portato davanti a un'autorità giudiziaria, in conformità con la legge ...

Freedom Flotilla, Thunberg rimpatriata. 8 attivisti detenuti dopo il rifiuto dell’espulsione: c’è anche l’eurodeputata francese - L'attivista svedese ha già lasciato l’aeroporto di Tel Aviv ed è in volo verso la Svezia.

Freedom Flotilla, Greta Thunberg espulsa da Israele: è in volo verso la Svezia - L'attivista svedese Greta Thunberg ha lasciato Israele, da dove è stata espulsa, ed è in volo verso la Svezia.