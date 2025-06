Israele e Ucrainala nuova politica Usa

In un contesto internazionale in rapido fermento, gli Stati Uniti rivedono le proprie alleanze e strategie: dalla condanna delle sanzioni britanniche contro ministri israeliani alla riduzione dei fondi per l'Ucraina. Un quadro complesso che riflette il tentativo di Washington di bilanciare interessi, sicurezza e pace. Ma cosa significherà tutto questo per il futuro della regione e degli alleati? La risposta si delinea tra tensioni, diplomazia e nuove priorità globali.

22.10 Gli Stati Uniti denunciano le sanzioni imposte dalla Gran Bretagna e da 4 alleati comuni contro 2 ministri israeliani di estrema destra,affermando che dovrebbero concentrarsi invece su Hamas "Non ci aiuterà ad avvicinarci al cessate il fuoco a Gaza".Così la portavoce del Dipartimento di Stato Tammy Bruce. I finanziamenti per l'assistenza militare all'Ucraina saranno ridotti nel prossimo bilancio della Difesa. Così il capo del Pentagono Pete Hegseth in un' audizione alla Camera. "Daremo meno armi all'Ucraina contro la Russia". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

