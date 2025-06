Ispirazione italiana bellezza tutta Usa | il Red Rocks Amphitheatre

Un ponte tra culture e paesaggi, il Red Rocks Amphitheatre di Denver si ispira all'incantevole bellezza dell'antica Taormina in Sicilia. Questo anfiteatro naturale, frutto di incredibili forze geologiche, incanta per la sua acustica perfetta e il fascino unico. Meno noto ma altrettanto spettacolare, rappresenta una meraviglia nascosta da scoprire e ammirare. Un esempio di come l'arte e la natura possano unire mondi lontani in un'armonia senza tempo.

Denver, 10 giu. (askanews) - Un'ispirazione italiana, una bellezza tutta americana. L'antico anfiteatro greco di Taormina, in Sicilia, è stato fonte di ispirazione per il Red Rocks Amphitheatre in Colorado, un anfiteatro naturale, frutto di un fenomeno geologico e l'unico anfiteatro naturale acusticamente perfetto al mondo. Meno conosciuto forse di altri luoghi, è un posto davvero speciale che vale la pena di essere visitato consigliano Brand Usa, Visit Denver e Visit Colorado, che ci ha portato fin qua per ammirare e filmare uno dei teatri più prestigiosi. Tra queste rocce rosse, se vi foste trovati qui il 26 agosto 1964 avreste potuto assistere all'esibizione dei Beatles durante il loro primo lungo tour negli Stati Uniti d'America.

