Isole pedonali nuovi dissuasori in centro storico al posto dei new jersey | Così coniughiamo sicurezza e bellezza

Le isole pedonali del centro storico si trasformano, sostituendo i tradizionali jersey con eleganti dissuasori antiterrorismo. Una scelta che coniuga sicurezza e bellezza, proteggendo i cittadini senza rinunciare all’estetica urbana. Da oggi a domani, l’amministrazione comunale inaugura questa importante fase di riqualificazione, promuovendo un ambiente più sicuro e accogliente per tutti. Un passo deciso verso una città più moderna e vivibile, dove sicurezza e charme convivono armoniosamente.

È iniziata oggi e finirà domani la collocazione dei nuovi dissuasori antiterrorismo a protezione delle isole pedonali del centro storico. Lo rende noto l'amministrazione comunale. L'ufficio Rigenerazione urbana ha curato il progetto, che prevede in questa prima fase l'installazione di 30. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Isole pedonali, nuovi dissuasori in centro storico al posto dei new jersey: "Così coniughiamo sicurezza e bellezza"

In questa notizia si parla di: Isole Pedonali Dissuasori Storico

Festa scudetto, piano traffico: «Maxi-isole pedonali e trasporti garantiti» - In vista della possibile festa scudetto di venerdì sera, sono state adottate misure per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza.

Su questo argomento da altre fonti

Passeggini come dissuasori per proteggere l'isola pedonale di piazza San Domenico: Stop alle auto; Tutela della sicurezza stradale nel centro storico: diffida e messa in mora al sindaco del comitato Ortigia Cittadinanza Resistente; Via Matteo Bonello, l'isola pedonale è ora ufficiale: pubblicata l'ordinanza.

Sarsina, isola pedonale estiva nel centro storico - Con la fine dell’anno scolastico, la città plautina dà ufficialmente il via all’ isola pedonale estiva : il centro storico sarà chiuso al traffico nelle ore serali (dopo le 20) e nei giorni festivi, ...

Centro storico, via libera a quattro aree pedonali. Ecco dove verranno realizzate - La Giunta di Roma Capitale ha approvato il Piano Particolareggiato di Traffico “Centro Storico”, che identifica sei isole ambientali e individua gli ...

Arrivano sei nuove aree pedonali nel centro storico: ecco dove saranno - di grande pregio storico e architettonico, caratterizzato da un enorme flusso pedonale incompatibile con la sosta e il transito delle autovetture.