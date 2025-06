Isola dei Famosi Mirko Frezza si rifiuta di lavare i piatti | E' una roba da donne!

L’Isola dei Famosi si infiamma con il commento di Mirko Frezza, che si rifiuta di lavare i piatti, sostenendo che si tratta di un compito "da donne". Il 52enne romano, tra i naufraghi più discussi, dichiara apertamente il suo pensiero sessista. Un'uscita che ha scatenato reazioni contrastanti e acceso il dibattito sulla cultura e gli stereotipi ancora presenti nel reality. La sua posizione lascerà spazio a molte riflessioni e polemiche.

Il 52enne romano Mirko Frezza, è tra i naufraghi più controversi dell'Isola dei Famosi. L'attore ha palesato di non voler dare una mano agli altri compagni per quel che riguarda le pulizie, in quanto questo spetterebbe solo alle donne. "Sarò sessista ma la penso così". 🔗 Leggi su Comingsoon.it