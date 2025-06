Isola dei Famosi chiude prima per il flop di ascolti? Si parte con il doppio appuntamento settimanale

L'Isola dei Famosi, condotto da Veronica Gentili, si prepara a chiudere i battenti prima del previsto a causa dei bassi ascolti. Per mantenere vivo l'interesse, il reality adotterà un doppio appuntamento settimanale, trasmettendo tutte le puntate previste in due serate: lunedì e mercoledì. Questa scelta strategica – con due puntate consecutive la prossima settimana – porta con sé un’energia rinnovata, sperando di risollevare gli ascolti e coinvolgere ancora di più il pubblico.

Il reality condotto da Veronica Gentili, l’Isola dei Famosi, sarebbe dovuto andare in onda fino al 16 luglio, ma pare che chiuderĂ i battenti il 30 giugno, visti i bassi ascolti. Dovrebbero comunque essere trasmesse tutte le puntate previste, non piĂą una a settimana ma in doppio appuntamento il lunedì e il mercoledì. La  scelta di raddoppiare la prossima settimana  – con una puntata sia lunedì 16 giugno che mercoledì 18 giugno – porta con sĂ© un significato palese. Cioè la volontĂ di velocizzare i tempi e mettere in soffitta L’Isola dei Famosi, il prima possibile. PerchĂ© i tentativi per rimettere in carreggiata il format sono stati fatti, piĂą e piĂą volte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Isola dei Famosi chiude prima per il flop di ascolti? Si parte con il doppio appuntamento settimanale

In questa notizia si parla di: isola - famosi - ascolti - doppio

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

Approfondimenti da altre fonti

Flop di ascolti per l'Isola dei Famosi e chiusura anticipata? Cosa sappiamo; Isola dei Famosi, arriva la doppia puntata: la nuova programmazione (con chiusura anticipata); Stasera all’Isola dei famosi 2025 c’è una doppia eliminazione: chi esce? Le news delle nuova puntata.

Isola dei Famosi chiude prima per il flop di ascolti? Il doppio appuntamento fino all'ultima puntata (anticipata): cosa sappiamo - Anche l'Isola dei Famosi non sta performando come sperato e, nonostante gli ascolti non ...

Flop di ascolti per l'Isola dei Famosi e chiusura anticipata? Cosa sappiamo - Anche l'Isola dei Famosi non sta performando come sperato e, nonostante gli ascolti non pessimi ...

Isola dei Famosi: doppio appuntamento settimanale del reality! Chiusura anticipata? - L'Isola dei Famosi rischia la chiusura anticipata a causa degli ascolti bassi, secondo rumor plausibili ma non confermati da Mediaset.