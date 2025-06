Isola dei Famosi anticipa la finale? In arrivo un doppio appuntamento settimanale

L'Isola dei Famosi anticipa la sua grande finale, regalando agli appassionati un doppio appuntamento settimanale che infuoca l’isola e il cuore dei telespettatori. La diciannovesima edizione, condotta da Veronica Gentili, promette emozioni e colpi di scena mai visti prima. Preparatevi a vivere un viaggio avvincente verso il grande sbarco finale, dove ogni minuto sarà un passo più vicino alla vittoria e al sogno.

La diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili, tornerà in onda con un doppio appuntamento settimanale e probabilmente verrà anticipata la finale dell'edizione.

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

Isola dei Famosi 2025, chiusura anticipata? Spunta il doppio appuntamento: quando andrà in onda la finale https://gay.it/isola-dei-famosi-2025-doppia-puntata-data-finale… #Canale5 #IsolaDeiFamosi #Mediaset Partecipa alla discussione

