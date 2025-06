Isola dei Famosi 2025 chiude prima doppia puntata per anticipare la finale

L’Isola dei Famosi 2025 raddoppia, ma sorprendentemente chiude prima del previsto, con una doppia puntata anticipata. Da lunedì e mercoledì, il reality condotto da Veronica Gentili e con Simona Ventura come opinionista inedita si trasforma, cercando di rigenerarsi. Tuttavia, questa strategia sembra indicare una volontà decisa di accelerare la conclusione, lasciando il pubblico con un senso di attesa e curiosità sul futuro dello show. Cambia tutto nel modo di vivere il reality, ma cosa riserverà ancora il destino dell’isola?

L'Isola dei Famosi 2025 raddoppia ma chiude prima. A partire dalla prossima settimana, il reality show condotto da Veronica Gentili, con Simona Ventura nel ruolo inedito di opinionista, andrà in onda due volte alla settimana: il lunedì e il mercoledì. Con questa mossa l'azienda di Cologno Monzese sembra decisa a volersi sbarazzare il prima possibile del programma che, nonostante le tante novità, non ha convinto più di tanto il pubblico. Cambia la programmazione de L'Isola dei Famosi 2025. Mediaset ha già annunciato che la prossima settimana L'Isola dei Famosi andrà in onda due volte: lunedì e mercoledì sera.

