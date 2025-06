Ironheart, l’erede di Iron Man, porta avanti l’eredità di Tony Stark con stile e determinazione. Nel vasto Marvel Cinematic Universe, questa giovane protagonista incarna il futuro dei supereroi, unendo intelligenza, coraggio e passione. Dopo aver conquistato il pubblico in fumetti e serie TV, Ironheart si prepara a scrivere un nuovo capitolo ricco di avventure emozionanti. E il viaggio è appena iniziato...

Il Marvel Cinematic Universe nasce nel 2008, in una grotta. È stato durante la prigionia di Tony Stark che il genio, miliardario, playboy e filantropo ha preso coscienza del suo retaggio e ha indossato per la prima volta l’armatura del suo alter ego supereroico. Un piccolo passo per un armaiolo, un grande passo per un universo, che si è rapidamente popolato della versione cinematografica degli eroi della Casa delle Idee. Dai più noti volti, come Capitan America e i Vendicatori, sino agli eroi più recenti, come Riri Williams, a lungo considerata erede di Tony Stark come Iron Heart. La nascita di Riri avviene in un momento particolare del Marvel Universe fumettistico, in cui il concetto di legacy si fa sempre più marcato. 🔗 Leggi su Screenworld.it