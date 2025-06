Irlanda del Nordnuovi scontri di sera

La tensione in Irlanda del Nord raggiunge nuovi picchi: per il secondo giorno consecutivo, centinaia di manifestanti si sono scontrati con la polizia a Ballymena, tra petardi, bottiglie e lacrimogeni. La situazione si aggrava, con abitazioni incendiate e agenti feriti, mentre l’ombra di un conflitto che non accenna a placarsi minaccia di destabilizzare ulteriormente la regione. La crisi richiede attenzione e una soluzione urgente.

23.00 Nuovi scontri sono scoppiati per la seconda sera consecutiva,tra manifestanti e polizia a Ballymena, nell'Irlanda del Nord. Centinaia di manifestanti, alcuni mascherati, si sono scontrati con la polizia antisommossa: petardi e bottiglie di vetro contro lacrimogeni. Gli scontri erano giĂ scoppiati la sera precedente, con abitazioni date alle fiamme e 15 agenti feriti, in concomitanza all'udienza preliminare di due adolescenti accusati di tentato stupro di una ragazzina.Ma la tensione sembra dovuta anche a motivazioni razziali.

