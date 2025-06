Irlanda del Nord tentato stupro di 2 immigrati rumeni 14enni su adolescente irlandese arrestati paese in rivolta incendiate case di stranieri – VIDEO

La recente vicenda a Ballymena ha scatenato un’ondata di tensione e proteste nel cuore dell’Irlanda del Nord. Due giovani immigrati rumeni di soli 14 anni sono stati arrestati con l’accusa di tentato stupro di un’adolescente irlandese, portando a un’esplosione di rabbia e violenza nelle strade. La situazione si sta evolvendo rapidamente, con atti di rivolta e incendi di case di stranieri. Un episodio che mette sotto i riflettori le sfide sociali e l’integrazione in un paese in piena crisi di tensione.

Tutto è iniziato con l’arresto di 2 giovani immigrati rumeni, entrambi quattordicenni, accusati di un tentato stupro ai danni di un’adolescente irlandese, avvenuto sabato 7 giugno La tensione è esplosa a Ballymena dopo l’arresto di 2 immigrati rumeni, entrambi di 14 anni, accusati del tentato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Irlanda del Nord, tentato stupro di 2 immigrati rumeni 14enni su adolescente irlandese, arrestati, paese in rivolta, incendiate case di stranieri – VIDEO

