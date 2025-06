irlanda del nord scontri durante un processo per stupro

La tranquilla cittadina di Ballymena si è trasformata in un campo di battaglia, con scene di guerriglia urbana esplose durante un processo che ha scosso l’Irlanda del Nord. Circa 2.500 manifestanti si sono radunati in risposta alle accuse rivolte a due adolescenti rumeni di 14 anni, sospettati di un grave reato. Quella che doveva essere un’udienza giudiziaria si è rapidamente infiammata, portando alla luce tensioni profonde e spinte alla violenza.

Scene di guerriglia urbana hanno scosso Ballymena, cittadina nell’Irlanda del Nord, la scorsa notte, dopo la comparsa in tribunale di due adolescenti di origine rumena accusati di aggressione sessuale. La tensione è esplosa quando circa 2.500 persone si sono radunate nel centro della città, in occasione dell’udienza preliminare dei due imputati, entrambi 14enni, sospettati di aver aggredito sessualmente una coetanea lo scorso sabato. Quella che era iniziata come una manifestazione pacifica a sostegno della vittima e dei suoi famigliari, è presto degenerata in violenza. Diversi gruppi di giovani incappucciati e a volto coperto hanno raggiunto un quartiere abitato in prevalenza da famiglie immigrate, dando fuoco ad almeno quattro abitazioni e devastando decine di negozi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it