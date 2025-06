Iran-Corea del Nord Taremi in campo con delle scarpe speciali | c’entra l’Inter!

L’atmosfera è carica di emozione mentre Iran e Corea del Nord scendono in campo, con Mehdi Taremi protagonista assoluto. L’attaccante dell’Inter, presente fin dal primo minuto, ha stupito tutti indossando delle scarpe speciali, nerazzurre come il suo club. Un gesto che sottolinea il suo orgoglio e la sua determinazione di brillare anche lontano da Milano. La sfida è appena iniziata, ma Taremi ha già catturato l’attenzione di tutti...

In Iran-Corea del Nord non manca la presenza di Mehdi Taremi, attaccante dell’Inter, dal primo minuto. Il calciatore iraniano ha deciso di indossare delle scarpe speciali proprio. a tema nerazzurro. LA SFIDA – Iran-Corea del Nord è appena iniziata. Tra i titolari della squadra casalinga vi è anche Mehdi Taremi, attaccante dell’Inter che non è riuscito ad esprimersi come avrebbe voluto nella sua prima stagione in nerazzurro. Il calciatore nerazzurro, per l’occasione, ha deciso di indossare le scarpe che aveva scelto per la finale di Champions League tra Inter e PSG. Come riferito dal giornalista iraniano Hatam Shiralizadeh, ciò è stato il frutto di una precisa volontà del giocatore dei meneghini, il quale si è evidentemente rammaricato per non aver potuto indossarle nell’amara finale persa contro il PSG per 0-5. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Iran-Corea del Nord, Taremi in campo con delle scarpe speciali: c’entra l’Inter!

