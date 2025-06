Ippon Karate Lentini nuovi successi al trofeo del Mediterraneo

Ippon Karate Lentini conquista ancora il podio, consolidando la sua posizione di eccellenza nel panorama sportivo. Con una squadra sempre pi√Ļ forte e determinata, i nostri karateka dimostrano che impegno e passione portano a risultati straordinari. Questa vittoria testimonia la crescita costante e l'instancabile dedizione della societ√†, che si conferma leader anche in questa edizione del Trofeo del Mediterraneo Sicilia, scrivendo un‚Äôaltra pagina di successo nel proprio prestigioso percorso.

Nuovi importanti risultati per la Ippon Karate Lentini, che all'ultima edizione del trofeo del Mediterraneo Sicilia ha riconfermato per l'ennesimo anno il primato nel medagliere finale in tutte le categorie, dai senior fino agli under 10. La società si è infatti imposta come prima realtà per.

