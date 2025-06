iPhone | ecco il nuovo sistema operativo iOS 26

iPhone si prepara a rivoluzionare la propria esperienza con iOS 26, il nuovo sistema operativo di Apple presentato in anteprima. Questa versione segna un importante cambio di rotta, con una numerazione che riflette meglio l’anno di uscita, offrendo funzionalità innovative e migliorate. Mentre l’attesa cresce, scopriamo insieme cosa ci riserva questa novità che promette di rendere i nostri dispositivi ancora più intelligenti e intuitivi.

Apple ha presentato in anteprima iOS 26, il nuovo sistema operativo per iPhone. A partire da questa versione, l’azienda di Cupertino ha deciso di allineare le numerazioni dei vari sistemi operativi all'anno. Il nuovo sistema operativo, inizialmente noto come iOS19, arriverà infatti in autunno e. 🔗 Leggi su Today.it