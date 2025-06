iPhone 17 sarà uno degli smartphone più rivoluzionari di Apple

L'iPhone 17 SAR 224 segna una svolta epocale per Apple, promettendo innovazioni sorprendenti che ridefiniscono l'esperienza smartphone. Dal nuovo processore al modem Wi-Fi di produzione interna, ogni dettaglio è studiato per massimizzare prestazioni e autonomia. La grande novità? L’atteso iPhone 17 Air, destinato a rivoluzionare il mercato. Scopriamo insieme tutte le innovazioni che renderanno questo flagship imperdibile nell'autunno in arrivo.

Il prossimo iPhone 17 sarà uno degli smartphone più rivoluzionari della storia recente di Apple. Nuovo processore, modem Wi-Fi costruito in casa, look rivisto e corretto e batteria in silicio per massimizzare i consumi: questi sono soltanto alcuni degli accorgimenti che vedremo sulla serie in arrivo in autunno - solitamente nel consueto keynote autunnale della Mela intorno alla fine di settembre. Ma la novità principale si chiama iPhone 17 Air, che dovrebbe rappresentare una via di mezzo tra il modello base e le versioni Pro sia in termini di costo che di dimensioni. Prenderà il posto del Plus e ospiterà tante delle novità in arrivo: a partire dal design sottilissimo - siamo sotto ai 6 millimetri di spessore - dal nuovo bump posteriore che potrebbe essere in orizzontale e, soprattutto, la nuova batteria in silicio che promette faville.