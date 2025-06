Ipertrofia prostatica e della calcolosi urinaria | ecco la nuova tecnologia con Laser ad Holmio

Scopri la rivoluzione nel trattamento urologico: grazie al laser ad Holmio, Asl Foggia introduce una soluzione innovativa e meno invasiva per l’ipertrofia prostatica e la calcolosi urinaria. Questa tecnologia all’avanguardia garantisce interventi più sicuri, efficaci e con tempi di recupero ridotti, elevando gli standard di cura nella struttura complessa di Urologia del presidio ‘Giuseppe Tatarella’ di Cerignola. Un passo avanti decisivo verso il benessere dei pazienti.

Nuova soluzione terapeutica, con Laser ad Holmio, per il trattamento dell’Ipertrofia prostatica e della Calcolosi urinaria. Asl Foggia ha introdotto l’uso della tecnologia innovativa e mininvasiva nella struttura complessa di Urologia del presidio Ospedaliero 'Giuseppe Tatarella' di Cerignola. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Ipertrofia prostatica e della calcolosi urinaria: ecco la nuova tecnologia con Laser ad Holmio

