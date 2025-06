Iperfinish Fucecchio conquista il titolo regionale a cronometro in montagna

L’energia e la determinazione degli atleti di Iperfinish Fucecchio hanno fatto la storia del ciclismo regionale, conquistando il primo titolo a cronometro in montagna e portando a casa un risultato che parla di eccellenza e passione. Con un successo seguito da un'altra brillante performance, questa squadra si conferma protagonista indiscussa nel panorama giovanile. La maglia di campione toscano indossata da Edoardo Agnini è solo l’inizio di una stagione ricca di emozioni.

La stagione 2025 ha offerto al forte gruppo allievi Iperfinish di Fucecchio, l'occasione per conquistare il primo titolo regionale quello a cronometro in montagna svoltosi lungo i 5 km e 650 metri da Monsummano Terme a Montevettolini. Ed appena 24 ore dopo un altro trionfo completo a Cavriago in provincia di Reggio Emilia con 4 atleti nei primi cinque. La maglia di campione toscano è stata indossata dal lucchese di Capannori Edoardo Agnini alla terza vittoria stagionale. Anche in questa prova contro il tempo è stato un trionfo Iperfinish in quanto il titolo si è giocato sul filo dei secondi tra due compagni di squadra, Agnini e Spanio, con il primo che ha preceduto il pratese di un secondo.

