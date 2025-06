iPadOS 26 l' iPad è finalmente un computer a tutti gli effetti

Il nuovo iPadOS 26, annunciato alla WWDC 2025, segna un cambiamento epocale: dopo 15 anni, il tablet diventa un vero e proprio computer con funzioni innovative come le finestre regolabili. È l’inizio di una nuova era per gli utenti che desiderano potenza e flessibilità in un dispositivo portatile. Scopriamo insieme come questa rivoluzione cambierà il modo di lavorare e vivere digitale.

L'aggiornamento presentato alla Wwdc 2025 è un vero punto di volta: dopo 15 anni arrivano per la prima volta funzioni fondamentali, come le finestre regolabili. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - iPadOS 26, l'iPad è finalmente un computer a tutti gli effetti

