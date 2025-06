Inzaghi Palermo c’è l’accordo con il Pisa! Il tecnico è pronto al trasferimento in rosanero

Pippo Inzaghi si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera: l’accordo tra Palermo e Pisa è ormai concluso, aprendo le porte a un emozionante ritorno in Serie B. La sua esperienza e il suo entusiasmo potrebbero rappresentare la svolta per i rosea, pronti a risalire la classifica. Resta solo da definire gli ultimi dettagli, mentre i tifosi sognano già grandi traguardi con Inzaghi alla guida dei rosanero.

in Serie B. Le ultimissime Pippo Inzaghi è sempre più vicino alla panchina del Palermo. Oggi è stato raggiunto l’accordo tra il club rosanero e il Pisa per liberare l’allenatore, sancendo così un passo decisivo verso il suo trasferimento in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com