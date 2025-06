Inzaghi Al Hilal altro rifiuto dall’Italia dopo Osimhen e Theo Hernandez | l’ex Inter spiazzato la situazione!

Simone Inzaghi si trova di fronte a nuove sfide al Al Hilal, con i recenti rifiuti di grandi stelle europee come Osimhen e Hernandez. L'ex Inter, già sorpreso dal mancato arrivo di top player, ora si trova a dover reinventare il progetto su basi diverse. La situazione è complessa, ma la volontà di costruire una squadra vincente resta forte: scopriamo insieme come si sta evolvendo questa intrigante operazione di calciomercato.

Inzaghi Al Hilal, le ultime sulle mosse di calciomercato del club dell'Arabia Saudita dopo l'arrivo dell'ex Inter. Tutti i dettagli. Simone Inzaghi, approdato da poco sulla panchina dell' Al Hilal con l'ambizione di costruire un progetto vincente anche in Arabia Saudita, continua a ricevere risposte negative dai calciatori europei. Dopo i rifiuti eccellenti di Victor Osimhen e Theo Hernandez, un altro nome di spicco ha deciso di declinare l'offerta: si tratta di Angelino, terzino spagnolo di proprietà della Roma. Il giocatore era stato accostato con insistenza al club saudita, con alcune fonti che parlavano addirittura di visite mediche imminenti a Parigi.

