Invicta femminile promossa in Serie C dopo vittoria nei playoff di Serie D

E’ stata una vittoria ottenuta con grinta, determinazione e un gioco impeccabile, che consacra l’Invicta Femminile come protagonista indiscussa del volley regionale. Dopo aver conquistato la promozione in Serie C, le ragazze di Stefano Spina e Andrea Chiappelli continuano a scrivere la loro storia di successo, dimostrando che la passione e il duro lavoro ripagano sempre. Una cavalcata incredibile che lascia il segno nel cuore di tutti gli appassionati.

Due promozioni in due anni. L’ Invicta femminile è promossa in serie C. Nell’ultima sfida dei playoff di serie D le ragazze di Stefano Spina e Andrea Chiappelli dovevano vincere 3-0 per chiudere al comando il girone playoff e salire di categoria. E così è stato. La giovane formazione grossetana ha battuto 3-0 (25-14, 25-20, 25-17) il Cassero Volley, formazione che non aveva più possibilità di salire di categoria. E’ stata una vittoria ottenuta grazie ad una grande prestazione tutta concentrazione e cuore che ha permesso di tenere basso il punteggio degli avversari e vincere il girone per quoziente punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Invicta femminile promossa in Serie C dopo vittoria nei playoff di Serie D

