Investita da un’auto mentre attraversa la strada con la sorellina | 13enne ricoverata al Bambin Gesù in condizioni ritenute serie Salva l’altra ragazzina E’ successo a Latina Scalo

Un drammatico episodio scuote Latina Scalo: una ragazza di 13 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada con la sorellina, in condizioni gravi al Bambino Gesù. Fortunatamente, l’altra ragazzina è riuscita a salvarsi. Un incidente che mette in luce l’importanza della prudenza e della sicurezza sulle strade, specialmente per i giovani. Scopri i dettagli di questa tragica vicenda e le azioni intraprese dalle autorità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave incidente si è verificato poco prima delle 22 in via della Stazione, vicino al terminal ferroviario di Latina Scalo. Due sorelle stavano tornando a casa dopo aver accompagnato un amico, quando una ragazzina di tredici anni è stata investita da un’automobile mentre attraversava la strada, a poca distanza dalle strisce pedonali. La sorellina più piccola è riuscita a evitare l’incidente. La dinamica dell’incidente. L’auto che ha colpito la tredicenne, proveniente da via della Stazione, ha sbalzato la ragazza a terra per alcuni metri, facendola cadere violentemente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Investita da un’auto mentre attraversa la strada con la sorellina: 13enne ricoverata al Bambin Gesù in condizioni ritenute serie. Salva l’altra ragazzina. E’ successo a Latina Scalo

