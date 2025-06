Inutile il bailamme sul terzo mandato se la destra blocca 7 milioni di veicoli

Nel centro del dibattito politico si accavallano questioni cruciali: mentre la destra si concentrava sul terzo mandato, regionali come Piemonte, Lombardia e Veneto si preparano a stoppare gli Euro 5 diesel, seguendo le direttive green di Bruxelles. Ma se i governatori popolari non si oppongono a queste norme ambientali, perché dovremmo votarli? Scopriamo insieme quale futuro ci attende in questa intricata partita politica e ambientale.

