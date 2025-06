Intesa per tutelare i detenuti da eventi lesivi subiti in carcere

Una nuova alleanza si apre nel cuore di Napoli, con la firma di un protocollo che tutela i diritti dei detenuti vittime di eventi lesivi in carcere. Questo accordo, siglato presso Castel Capuano, rappresenta un passo decisivo per garantire diagnosi rapide e cure adeguate a chi si trova dietro le sbarre. Un impegno condiviso per migliorare la tutela della salute e la giustizia sociale all’interno delle mura carcerarie.

E' stato firmato a Napoli, nella sede di Castel Capuano, il protocollo di intesa in materia di accertamenti medico-legali in caso di eventi traumatici che vedono coinvolti i detenuti delle carceri ricadenti nel territorio di competenza dell 'Asl di Benevento. L'intesa è stata siglata dal procuratore generale di Napoli Aldo Policastro, dal facente funzioni di procuratore di Benevento Gianfranco Scarfò, dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria Lucia Castellano e dal direttore dell' Asl di Benevento Gennaro Volpe. L'obiettivo del protocollo è quello di fissare le linee guida operative a cui si devono attenere sia il personale medico penitenziario, sia la polizia penitenziaria, per gestire gli eventi lesivi-traumatici con la massima tempestività a livello sanitario e investigativo.

