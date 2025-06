Intervento bis per l’antica cappella Angeli del Bello al lavoro dopo lo sfregio

Gli Angeli del Bello tornano in azione per proteggere e restaurare un prezioso tesoro di Gavinana. Dopo il recente sfregio che ha deturpato la storica cappella, i Custodi del Bello sono intervenuti nuovamente, dimostrando dedizione e passione per preservare il patrimonio culturale. La loro instancabile opera testimonia che, nonostante gli atti di vandalismo, l’amore per le radici e la bellezza locale non si spegne mai. La lotta contro il degrado continua con forza e determinazione.

Dopo il nuovo sfregio, i Custodi del Bello sono intervenuti per ripulire l’ex cappella di Villa il Casone in via Villamagna, sconsacrata da tempo ma ancora amata testimonianza della Gavinana rurale degli inizi del Novecento. La facciata dell’edificio storico era stata ripristinata appena un mese fa ed è stato ancora imbrattato con scritte nel weekend, probabilmente vergate con spray nero dalla stessa mano. Blitz riconducibili – stando alla firma (Free Ghespe, l’Antifa non si processa, No Tav, NoDdl 1660 – all’aria antagonista. Ieri, una squadra formata dei Custodi del bello ha ripulito l’ex cappella utilizzando prodotti specifici e tecniche non invasive. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Intervento bis per l’antica cappella. Angeli del Bello al lavoro dopo lo sfregio

