Internazionali di Perugia il minitennis ai giardini Carducci

L’energia è palpabile ai Giardini Carducci, dove prende il via la decima edizione degli Internazionali di Perugia – G.I.Ma. Tennis Cup. Un evento che unisce passione, talento e emozioni, con star internazionali come Stan Wawrinka e i promettenti talenti italiani pronti a conquistare il cuore degli appassionati. La sfida su terra rossa è appena iniziata: scopriamo insieme chi salirà sul podio!

Si è alzato il sipario sulla decima edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia - G.I.Ma. Tennis Cup, in programma sui campi in terra rossa del Tennis Club Perugia fino al 15 giugno. Stan Wawrinka è la stella del Challenger 125 ma i riflettori sono puntati anche sui nove italiani. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Internazionali di Perugia, il minitennis ai giardini Carducci

In questa notizia si parla di: Perugia Internazionali Minitennis Giardini

E' ufficiale: arriva Wawrinka. Il campione a Perugia per gli Internazionali - Perugia si prepara a brillare con l'arrivo di Stan Wawrinka! Il campione svizzero, ex numero 3 del mondo e re degli Slam, sbarca sui campi di terra rossa dal 2 al 16 giugno per gli Internazionali di Città di Perugia.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Internazionali di Perugia, il minitennis ai giardini Carducci; Minitennis con Stefano Travaglia ai Giardini Carducci, cornice degli Internazionali in svolgimento sino al 15 giugno; Internazionali di tennis città di Perugia: dalla terra rossa al centro storico, il sostegno del Gruppo Grifo Agroalimentare.

Internazionali di Perugia, il minitennis ai giardini Carducci - Presenti tanti bambini delle scuole tennis del territorio ma anche ‘passanti’ attratti dallo sport di racchetta, che hanno scambiato qualche battuta con i campioni in campo e preso parte a divertenti ...

Wawrinka è il ‘big’ agli Internazionali di Perugia - Tennis Cup è arrivata: l’ex numero 3 del mondo e vincitore di 3 tornei dello Slam, Stan Wawrinka, ha ricevuto una wild card ...

Internazionali di Tennis Città di Perugia: dieci anni di sfide e sorprese - Festeggiamenti per i dieci anni degli Internazionali di Tennis Città di Perugia con grandi incontri e sorprese.