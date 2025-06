Inter Under 23 tutto pronto per la Serie C | chi giocherà e chi allenerà

L’Inter Under 23 si prepara a fare il suo debutto in Serie C, un passo ambizioso per la seconda squadra nerazzurra. Con il fallimento della Spal che ha spalancato le porte alla nuova avventura, i giovani talenti interisti affronteranno la stagione 2025/26 all’U-Power Stadium di Monza. Chi saranno i protagonisti in campo e nello staff? Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere su questa entusiasmante sfida.

Il fallimento della Spal ha aperto le porte della Serie C all' Inter Under 23. La seconda squadra nerazzurra esordirà nella terza serie del calcio italiano a partire dalla stagione 202526. Sarà l'U-Power stadium di Monza ad ospitare le gare casalinghe dei nerazzurri.

Inter, nasce l’Under 23 per la serie C: chi la allenerà e chi ci giocherà - Il fallimento della Spal spalanca le porte della serie C all'Inter Under 23: Baccin il dirigente di riferimento, l’ex Feralpisalò Vecchi il tecnico.

