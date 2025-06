Inter un altro rifiuto per l’Al-Hilal di Inzaghi

L’asse tra l’Inter e l’Al-Hilal sembra attraversare un momento di stallo, con altri prestigiosi rifiuti che si aggiungono alla lunga lista. Dopo Osimhen e Hernandez, anche Angeliño, il talentuoso terzino ex Roma, ha deciso di non trasferirsi in Arabia. Un segnale chiaro di come i calciatori europei siano sempre più restii a lasciare il calcio d'élite per l’avventura araba, aprendo nuovi scenari nel mercato internazionale.

Per l' Al-Hilal, squadra dell'ex allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, continuano le risposte negative da parte dei calciatori europei. Dopo i rifiuti di big come Victor Osimhen e Théo Hernandez, un altro nome di spicco della nostra Serie A ha deciso di declinare l'offerta araba. Angeliño, terzino spagnolo della Roma ed ex

Inzaghi, prima intervista all’Al-Hilal e spiega l’addio all’Inter: “Volevo…” - Nel suo debutto come allenatore dell’Al-Hilal, Simone Inzaghi ha condiviso emozioni e motivazioni, rivelando la sua voglia di esplorare nuove frontiere nel mondo del calcio.

L’Al-Hilal per Simone Inzaghi non è altro che un periodo sabbatico ben retribuito per staccare la spina. Aveva palesemente scelto prima della finale di Champions, ma perdere così ha reso tutto più brutto. Il lavoro all’Inter è stato ottimo ma con un po’ troppe ma Partecipa alla discussione

Nuove indiscrezioni sulla questione Inzaghi-Al Hilal: la squadra araba insiste per avere l'allenatore dell'Inter Ad oggi Inzaghi non pensa ad altro se non alla finale di Champions League: contatti, eventualmente, rimandati in futuro #Inter #AlHilal #SimoneIn Partecipa alla discussione

