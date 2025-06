Inter Spike Lee alla guida del progetto My Name My Story

In vista del prestigioso Mondiale per club negli Stati Uniti, l’Inter si prepara a conquistare anche il cuore delle nuove generazioni americane con un progetto straordinario: “My Name, My Story”. Guidato dal celebre regista Spike Lee, questo ambizioso progetto mira a raccontare la storia nerazzurra e a rafforzare il legame tra il club e i giovani tifosi americani. Giorgio Ricci, CRO dell’Inter, svela come questa iniziativa porterà la storia e i valori dell’Inter nel cuore degli Stati Uniti, creando un ponte tra passato e futuro.

In vista del Mondiale per club negli Stati Uniti il regista Spike Lee guiderà il progetto My Name, My Story. Il progetto nasce per raccontare l’Inter alle nuove generazioni di americani. Giorgio Ricci, CRO dell’Inter, ha spiegato il significato e l’obiettivo del nuovo progetto nerazzurro diretto da Spike Lee. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Spike Lee alla guida del progetto “My Name My Story”

