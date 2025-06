Inter Paventi | Mondiale per Club banco di prova

L’Inter si prepara ad affrontare il Mondiale per Club, un vero e proprio banco di prova per la squadra di Cristian Chivu. Partita domani in direzione Stati Uniti, con l’obiettivo di dimostrare il valore dei giovani promessi alla chiamata internazionale. Come sottolinea il giornalista Andrea Paventi, questa esperienza sarà fondamentale per testare le nuove idee e consolidare il gruppo. La sfida è alle porte: l’Inter si gioca il suo futuro tra campo e ambizioni globali.

Il giornalista Andrea Paventi si è espresso sull' Inter, che domani partirà in direzione Stati Uniti per disputare il Mondiale per Club. L'Inter del neo allenatore Cristian Chivu esordirà il 18 giugno contro il Monterrey. Tanti giovani alla partenza, riferisce l'inviato Paventi, in collegamento per Sky Sport da Appiano Gentile.

