Inter non solo Italia per Jonathan David! Spunta una pista estera – SI

L’attenzione del mercato internazionale si infittisce intorno a Jonathan David, con un nuovo interessamento che va oltre le consuete big italiane. Dopo Inter, Juventus e Napoli, spunta anche un club saudita desideroso di portarlo in Arabia. Un intreccio affascinante che potrebbe rivoluzionare il futuro dell’attaccante canadese, rendendo incandescente il calciomercato estero. La domanda ora è: quale sarà la sua prossima mossa?

Come riportato da Sportitalia nell'ultimo interesse per Jonathan David, non ci sono solo Inter, Juventus e Napoli. Nelle ultime ore è spuntato anche un altro club saudita. ESTERO – Con l'Inter che pensa solo al Mondiale per club dei prossimi giorni, in viale della Liberazione si continua a guardare anche con grande attenzione al prossimo mercato in entrata. Uno dei nomi nella lista di Piero Ausilio e Marotta, è quello di Jonathan Davic, attaccante del Lille che si svincolerà a fine giugno. Negli ultimi giorni, sulla punta canadese, si erano appoggiati anche gli occhi di Napoli e Juventus, con i partenopei che erano in leggere vantaggio sulle precedenti.